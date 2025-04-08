المشدد 10 سنوات لعاطلين في حيازة هيروين بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 الف جنيه بتهمة الاتجار في المواد مخدرة وحيازة الهيروين المخدر بمنطقة الساحل.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.



وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما الهيروين المخدر وفرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتفين محمول.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المتهمان انهما ينفقان حصيلة الاتجار في المواد المخدرة على مستلزماتهما الشخصية.

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