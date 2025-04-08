استدعاء سيدة اتهمت طليقها بنشر صور خاصة في الزيتون لسماع أقوالها

أمرت نيابة الزيتون باستدعاء سيدة اتهمت طليقها بنشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التشهر بها والإساءة لسمعتها وابتزازها لسماع أقوالها.

نيابة الزيتون فور تلقيها بلاغ من سيدة تتهم فيه طليقها بنشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منها فتحت تحقيقات موسعة وأمرت بسرعة إجراء التحريات وفحص الصفحات التي تنشر الصور وسرعة ضبط وإحضار المتهم.



وقالت السيدة في بلاغها إنها فوجئت بصور خاصة لها تنتشر عبر صفحات الفيس بوك ويرسلها لها الأقارب الأصدقاء.

على الفور تحركت لحذف هذه الصور ثم تلقت تهديدا من طليقها يعترف فيه بأنه وراء نشر صورها انتقاما منها لأنها تطلقت منه وتسببت في خراب بيته على حد قوله.



وأشارت السيدة أن طليقها قد ارتبط بغيرها ولكن نار الانتقام مازالت مستعرة في قلبه وتحركه معمي الأعين حتى تحرقه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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