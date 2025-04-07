الإثنين 07 أبريل 2025
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حوادث

نار الانتقام، قصة نشر صور خاصة لـ سيدة على يد طليقها في الزيتون

ابتزاز اليكتروني
ابتزاز اليكتروني

تركها وطلقها ثم ارتبط بغيرها ولكنه لم ينساها، وخطط منذ طلاقهما الى الانتقام منها، هذا هو حال شاب الزيتون الذي ماتت فيه النخوة ونشر صورا خاصة لزوجته السابقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قاصدا التشهير بها والنيل من سمعتها

نيابة الزيتون فور تلقيها بلاغ من سيدة تتهم فيه طليقها بنشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منها فتحت تحقيقات موسعة وامرت بسرعة إجراء التحريات وفحص الصفحات التي تنشر الصور وسرعة ضبط واحضار المتهم.

وقالت السيدة في بلاغها أنها فوجئت بصور خاصة لها تنتشر عبر صفحات الفيس بوك ويرسلها لها الأقارب  الأصدقاء.

علي الفور تحركت لحذف هذه الصور ثم تلقت تهديدا من طليقها يعترف فيه بأنه وراء نشر صورها انتقاما منها لأنها تطلقت منه وتسببت في خراب بيته علي حد قوله


وأشارت السيدة أن طليقها قد ارتبط بغيرها ولكن نار الانتقام مازالت مستعرة في قلبه وتحركه معمي الأعين حتى تحرقه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة الزيتون مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة

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