الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس الإثنين، أمطار على غرب البلاد وارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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اعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، كما تستمر غدا الإثنين درجات الحرارة فى الارتفاع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا الإثنين 7-4-2025 في محافظة الفيوم

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:20
 

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