الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس غدا الثلاثاء، حار على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الثلاثاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،معتدل على السواحل الشمالية، ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 8 -4- 2025 في الفيوم

حالة الطقس اليوم، طقس اليوم الإثنين 7 أبريل في مصر


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية وحار شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 22

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:23
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الثلاثاء

مواد متعلقة

الأرصاد: رياح وأتربة تؤثر على الرؤية في هذه المناطق اليوم

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق

درجات الحرارة اليوم الإثنين 7 أبريل في مصر

حالة الطقس اليوم، طقس اليوم الإثنين 7 أبريل في مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

الأكثر قراءة

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

البيت الأبيض يعلن إلغاء مؤتمر صحفي مع نتنياهو

تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ بطولة سامح حسين قبل موعده بدقائق

بعد فيديو صفع طبيب على وجهه، ما هي عقوبة الفتاة ومصور الفيديو

وصلة ضحك بين الرئيس السيسي وماكرون داخل محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

منوعات

المزيد

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ وينتهي صيام الأيام الست

هل يمنع الشرع الأم المطلقة من ترك أولادها للأب للزواج بآخر؟ عالمة أزهرية تجيب

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟ فتوى الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية