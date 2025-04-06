متحدث الزمالك: انفراجة في المفاوضات مع زيزو واللاعب لم يوقع للأهلي

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو لم يوقع للنادي الأهلي حتى الآن وأن المفاوضات مستمرة مع نادي الزمالك من أجل التجديد.

الزمالك يكشف موقف زيزو



وأضاف أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية: كل الأخبار المتداولة عن وجود أزمة بين الزمالك وأحمد زيزو في الفترة الحالية غير صحيحة، والأمور جيدة بين اللاعب والنادي.

وأضاف أن زيزو يريد الاستمرار في نادي الزمالك ومتمسك بالنادي والزمالك يريد استمراره وستكون هناك انفراجة في المفاوضات بين زيزو ونادي الزمالك.

وأكد سالم أن من يقول بأن زيزو وقع بشكل رسمي للنادي الأهلي أتمنى أن يظهر العقد الخاص بالنادي الأهلي، ولكن اللاعب لم يوقع للنادي الأهلي حتى الآن ونادي الزمالك متأكد من هذا الأمر.

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