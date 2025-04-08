الثلاثاء 08 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد طرح تذاكر حفل نجم الجيل وتامر عاشور في الكويت

تامر حسني وتامر عاشور،
تامر حسني وتامر عاشور، فيتو

يحيي النجمان تامر حسني وتامر عاشور حفلا غنائيا مشتركا على مسرح أرينا الكويت ضمن فعاليات ليلة عمر والذي من المقرر إقامته 13 يونيو.

حفل تامر عاشور وتامر حسني في الكويت 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور وتامر حسني عن موعد طرح تذاكر الحفل وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء.

ويستعد الفنان تامر حسنى لطرح فيلمه الجديد ريستارت الذى يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، في دور العرض السينمائية خلال شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2025.

في هذا السياق، كان الفيلم مرشحا للعرض في موسم عيد الفطر الجاري، ولكن تم تأجيله رغم جاهزية العرض.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد،: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين

ويعتبر ريستارت هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معًا فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

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