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ثقافة وفنون

زوجة ماجد المصري تفاجئه على الهواء بعد "فضيحة" جروب الواتس آب (فيديو)

ماجد المصري، فيتو
ماجد المصري، فيتو

قال الفنان ماجد المصري: "المخرج محمد سامي هو اللي خلاني أحلق شعري أقرع بالموس، علشان يتناسب مع شخصية رجب الجريتلي بمسلسل إش إش".

 

طلب محمد سامي من ماجد المصري

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "أنا بثق في محمد سامي، وعلشان كده شيلت شعري بالموس ومقولتش لمراتي، وسافرت لها الساحل ولابس كاب وكانت المفاجأة قالت لي إيه ده يا ماجد وأنت متخرجش معايا كده وقفشت".

وتابع: "لما حلقت شعري أقرع مراتي قفشت وولادي اتريقوا عليا وعملوا بصورتي وأنا أقرع جروب على الواتس آب ومش هقول اسم الجروب ممرمطني في البيت، أما داليدا بنتي الصغيرة قالت لهم يا جماعة ايه المشكلة لما نعرف بس الدور، عندها وعي فني فقلت لها انتي كده صبرتيني".

 

ولفت: "محمد سامي كان قايل لي إن ترقيصة هذه الشخصية إن الحدوتة اللي بينك وبين إش إش، قصة حب، بقول له تاجر مخدرات ومعلم قال لي ما هو ده السر عايز شخص فاهم وفارس".

 

زوجة ماجد المصري تغازله على الهواء

من جانبها، غازلت رانيا زوجة الفنان ماجد المصري، زوجها على الهواء، قائلة: "رجوبي، هو بقى رجوبتني كلنا، بجد من قلبي فرحانة ومش متضايقة خالص انا البنات بتجري وراه في الجونة، لإن ده نجاح لدوره بمسلسل إش إش"-في إشارة لدور رجب الجريتلي بمسلسل إش إش.


وتابعت: "أنا مبسوطة بالنجاح الفظيع وهو يستاهل ومش متضايقة إن الستات بتعاكسه وصحابي قالولي اقفلي على ماجد المصري بعد رجب الجريتلي، وهو فعلا شخصيته رجب الجريتلي، ما عدا تجارة المخدرات".
  

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