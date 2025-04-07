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حوادث

احذر، الإعدام عقوبة الشهادة الزور في هذه الحالة

تعرف علي عقوبة الشهادة
تعرف علي عقوبة الشهادة الزور،فيتو

غلظ المشرع العقوبات المقررة على كل من أدلى بشهادة زور في قضية جنائية داخل المحكمة، ومن أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة، أو الإدلاء بشهادة زور في دعوى مدنية.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز العقوبات الخاصة بالشهادة الزور وما يتعلق بها وفق قانون الإجراءات القانونية:

العقوبات المقررة على الشهادة الزور أو  إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة: 

-كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

- يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.

-كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

-كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

-إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

-إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضًا.

-يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

-من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

-من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

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فيتو دعوى مدنية لقانون الإجراءات القانونية الاعدام

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