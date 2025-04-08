مياه الإسكندرية تفعل بروتوكول التعاون الثلاثي بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم

أعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية عن تفعيل مبادرة مدرستى حاضري ومستقبلى بمجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمي لغات، والتي تهدف إلى تشجير المدارس، والتوعية المائية للطلاب، وتركيب القطع المُوفّرة للمياه.

ياتى ذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الثلاثي الموقّع بين شركة مياه الإسكندرية، ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وأندية الروتاري، تحت مظلة مبادرة “مدرستي حاضري ومستقبلي"

وتسعى المبادرة إلى تجميل المدارس من خلال زراعة الأشجار على مساحات واسعة بها، إلى جانب رفع وعي الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحد من الإسراف، وذلك عبر تركيب القطع الذكية الموفّرة، التي تعمل على تقنين ضغط المياه من خلال مزجها بالهواء، مما يحقق كفاءة استهلاك عالية ويوفر ما بين 35% إلى 50% من المياه المستهلكة، وقد أسفرت التجربة عن نجاح باهر، حيث تم ترشيد ما يقرب من 500 متر مكعب يوميًا.

وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، عن خالص شكره وتقديره الحضور، وعلى رأسهم الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من تركيب القطع الموفّرة في نحو 65% من مدارس الإسكندرية، مما ساهم بشكل فعّال في تقليل الاستهلاك على مستوى المحافظة.

كما ثمّن رئيس شركة المياة دعم وزارة التربية والتعليم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيدًا بالإدارة المتميزة والمعلمين الأكفاء، الذين يتيحون الفرصة لجيل جديد يتمتع بدرجة عالية من الحرفية، ويمتلك وعيًا كبيرًا بمسؤولياته تجاه التحديات الراهنة، وعلى رأسها ندرة المياه والتغيرات المناخية، وقد تم بالفعل تخريج أول دفعة من الحرفيين المتميزين العام الماضي، والبالغ عددهم 64 طالبًا، تم تعيينهم بالكامل في شركتي المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

كما وجّه المهندس أحمد جابر شكره العميق لجميع القائمين على العملية التعليمية، ولكافة أندية الروتاري، لدورهم الرائد في توصيل المياه للمناطق الأكثر احتياجًا، ورفع المعاناة عن المواطن السكندري من خلال تركيب عدادات المياه، بما يُشعره بالأمان لوجود مؤسسات وطنية تشعر به وتعمل على راحته، في إطار السعي نحو تقدم الوطن ومواجهة التحديات.

ومن جانبه، توجّه الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، بالشكر لشركة مياه الإسكندرية بقيادة المهندس أحمد جابر، على جهودها المتواصلة ومساهماتها القيمة، التي تشمل تركيب القطع الموفّرة، وتنفيذ حملات التشجير والتوعية، فضلًا عن دعم 200 مدرسة بأدوات النظافة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُجسد شراكة حقيقية تهدف إلى خدمة الوطن واستثمار الإمكانات المتاحة، ومشيدًا بدور مدرسة المياه التي وصفها بأنها من أكفأ المدارس على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أثنى الدكتور ماجد ذكري، رئيس لجنة البيئة بالمنطقة الروتارية 2451 – مصر، على هذا الملتقى الهادف الذي يُسهم في رفع وعي الطلاب البيئي، من خلال تشجير المدارس وتركيب القطع الموفّرة للمياه، مثمنًا الجهود المبذولة من شركة مياه الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم.

وجدير بالذكر أنه جارٍ حاليًا الاتفاق على تركيب عدد 10,000 قطعة موفّرة للمياه في كافة مدارس محافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.