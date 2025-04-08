الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الإسكندرية تفعل بروتوكول التعاون الثلاثي بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم

جانب من تنفيذ البروتوكول
جانب من تنفيذ البروتوكول الثلاثي،فيتو

أعلنت شركة مياة الشرب بالإسكندرية  عن  تفعيل مبادرة مدرستى حاضري ومستقبلى  بمجمع مدارس الجمهورية الجديدة الرسمي لغات، والتي تهدف إلى تشجير المدارس، والتوعية المائية للطلاب، وتركيب القطع المُوفّرة للمياه.

رودريجو نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

حجز شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ياتى ذلك في إطار تنفيذ البروتوكول الثلاثي الموقّع بين شركة مياه الإسكندرية، ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وأندية الروتاري، تحت مظلة مبادرة “مدرستي حاضري ومستقبلي"

وتسعى المبادرة إلى تجميل المدارس من خلال زراعة الأشجار على مساحات واسعة بها، إلى جانب رفع وعي الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحد من الإسراف، وذلك عبر تركيب القطع الذكية الموفّرة، التي تعمل على تقنين ضغط المياه من خلال مزجها بالهواء، مما يحقق كفاءة استهلاك عالية ويوفر ما بين 35% إلى 50% من المياه المستهلكة، وقد أسفرت التجربة عن نجاح باهر، حيث تم ترشيد ما يقرب من 500 متر مكعب يوميًا.

وفي كلمته خلال الفعالية، أعرب  المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، عن خالص شكره وتقديره  الحضور، وعلى رأسهم الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من تركيب القطع الموفّرة في نحو 65% من مدارس الإسكندرية، مما ساهم بشكل فعّال في تقليل الاستهلاك على مستوى المحافظة.

كما ثمّن رئيس شركة المياة  دعم وزارة التربية والتعليم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيدًا بالإدارة المتميزة والمعلمين الأكفاء، الذين يتيحون الفرصة لجيل جديد يتمتع بدرجة عالية من الحرفية، ويمتلك وعيًا كبيرًا بمسؤولياته تجاه التحديات الراهنة، وعلى رأسها ندرة المياه والتغيرات المناخية، وقد تم بالفعل تخريج أول دفعة من الحرفيين المتميزين العام الماضي، والبالغ عددهم 64 طالبًا، تم تعيينهم بالكامل في شركتي المياه والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية.

كما وجّه المهندس أحمد جابر شكره العميق لجميع القائمين على العملية التعليمية، ولكافة أندية الروتاري، لدورهم الرائد في توصيل المياه للمناطق الأكثر احتياجًا، ورفع المعاناة عن المواطن السكندري من خلال تركيب عدادات المياه، بما يُشعره بالأمان لوجود مؤسسات وطنية تشعر به وتعمل على راحته، في إطار السعي نحو تقدم الوطن ومواجهة التحديات.

ومن جانبه، توجّه الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، بالشكر لشركة مياه الإسكندرية بقيادة المهندس أحمد جابر، على جهودها المتواصلة ومساهماتها القيمة، التي تشمل تركيب القطع الموفّرة، وتنفيذ حملات التشجير والتوعية، فضلًا عن دعم 200 مدرسة بأدوات النظافة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُجسد شراكة حقيقية تهدف إلى خدمة الوطن واستثمار الإمكانات المتاحة، ومشيدًا بدور مدرسة المياه التي وصفها بأنها من أكفأ المدارس على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أثنى الدكتور ماجد ذكري، رئيس لجنة البيئة بالمنطقة الروتارية 2451 – مصر، على هذا الملتقى الهادف الذي يُسهم في رفع وعي الطلاب البيئي، من خلال تشجير المدارس وتركيب القطع الموفّرة للمياه، مثمنًا الجهود المبذولة من شركة مياه الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم.

وجدير بالذكر أنه جارٍ حاليًا الاتفاق على تركيب عدد 10,000 قطعة موفّرة للمياه في كافة مدارس محافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مياه الشرب بالاسكندرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

أهالي البحيرة ينددون بمخططات تهجير الفلسطينيين (فيديو وصور)

رودريجو نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

باستثناء اليوريا العادي، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأكثر قراءة

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

لم يصدقه مسئولو النادي، قرار مادي غريب لـ محمد صلاح يفاجئ ليفربول

أخبار مصر: زيزو يوقع للأهلي، اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور قبل وفاته، قرار غريب لـ صلاح يذهل ليفربول، انقلاب في الطقس

صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع معظم الأصناف والبلطي يقفز إلى 100 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الموز البلدي لـ 25 جنيها وقفزة جديدة باليوسفي

اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمسارات الزيارة الجديدة بمنطقة الأهرامات

منوعات

المزيد

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

كانت بتحاول تنقذ طفل، العثور على ملكة جمال ميانمار مدفونة تحت أنقاض مبنى انهار أثناء الزلزال (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية