رودريجو نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

حسم الدولي البرازيلي رودريجو جوس، جناح فريق ريال مدريد، موقفه من العروض المقدمة له من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

رودريجو يرفض عروض من الدوري السعودي

وقالت هيلو كامبانولو المستشارة الإعلامية للاعب البرازيلي، أن رودريجو رفض عرضا من أندية دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية رغبة منه في مواصلة رحلته مع ريال مدريد.

وأوضحت كامبانولو في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن رودريجو لا يرغب في مغادرة ريال مدريد، ويتمسك بمواصلة مسيرته مع الفريق، وهذا التوجه يحظى بدعم فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الذي يكن للاعب تقديرا كبيرا ولا يخطط للتخلي عنه.

وأشارت إلى أن رودريجو سعيد في مدريد ويملك طموحات يرغب في تحقيقها مع الفريق الملكي، ولن يقبل بأي عروض سعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن ممثلي اللاعب تلقوا عرضا من نادي الهلال بلغت قيمته أكثر من 100 مليون يورو، دون الكشف عن الرقم النهائي، إلا أن العرض قوبل بالرفض دون توضيح الأسباب.

وكان رودريجو قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2028.

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