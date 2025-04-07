الإثنين 07 أبريل 2025
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حوادث

حجز شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

حجز متهمين
حجز متهمين

أمرت النيابة العامة، بحجز شخصين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة القاهرة وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات. 

غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وكشف التحريات عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

 

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الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات

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