الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

موعد محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة بعين شمس

حبس متهم
حبس متهم

حددت نيابة عين شمس 8 إبريل الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة القسم.  

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، تربص للمجني عليها أعلى سلم العقار وما أن رآها حتى ارتكب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة قد اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قام بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها سلاحا أبيض مطواة لبث الرعب في نفسها وتعدى عليها بالضرب ثم لامس مواطن عفتها.


كما وجهت له النيابة تهمة حيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس القاهرة النيابة العامة

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