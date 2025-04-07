بعد نشر ماكرون فيديو على أنغام حلوة يا بلدي، أغاني عبرت فيها داليدا عن حبها لمصر

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقطع فيديو من جولته في منطقة خان الخليلي برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختار أن يضع على الفيديو أغنية “حلوة يا بلدي” للمطربة الراحلة داليدا، والتي وُلدت ونشأت في مصر.

هذا الاختيار لم يكن عبثًا، فـ”حلوة يا بلدي” تُعد واحدة من أبرز الأغاني الوطنية وقدمتها داليدا بصوتها الدافئ الذي حمل شوقًا لمصر رغم الغياب.

فرغم مرور عقود على وفاتها، لا تزال داليدا واحدة من أبرز الأصوات التي جمعت بين الشرق والغرب، فهي من مواليد حي شبرا بالقاهرة وكانت من أصول إيطالية، لكنها حملت في قلبها حب مصر حتى بعد رحيلها عنها وبالرغم من شهرتها العالمية إلا أن مصر ظلت في القلب.

ومن أبرز ما يثبت هذا الارتباط العميق بمصر، الأغاني الوطنية التي قدمتها داليدا، والتي لا تزال تعيش في وجدان الجمهور حتى اليوم، وفي مقدمتها أغنية حلوة يا بلدي التي تغنت فيها داليدا بحبها الكبير لموطن طفولتها كما حملت كلماتها معان تصل مباشرة إلى القلب، والأغنية من كلمات مروان سعادة، ومن الحان جيف بارنيل وبيرنار لياميس بالاشتراك مع جيلبرت سينوى واسمه الحقيقى سمير جيلبرت كساب، بتوزيع موسيقي طونى رالو.

أغنية أحسن ناس

قدمت كذلك أغنية أحسن ناس والتي تحتفي بالهوية المصرية وأهل مصر في كل “شبر” بها، وتُظهر كيف كانت داليدا فخورة بانتمائها إلى مصر، حتى وإن كانت قد غادرتها باكرًا.

ووصفت داليدا في الأغنية كل محافظة مصرية علي حدة، وأبرز ما تتميز به محافظات مصر، واستشهدت بـ" الإسكندرية وسوهاج، المحلة الكبري، الإسماعيلية، البحيرة، وبنها"، كما ذكرت حي "شبرا" الذي نشأت به حيث غنت “أنا من شبرا في مصر وأولادها الطعمين.. زي القمر بعيون سمرا.. لابسين عقود فل وياسمين.. والنيل بيضحك ويغني فاكرني وبيسأل عني.. أروح له ألاقيه مستني وجنب منه أحسن ناس”.

مصر في أغاني داليدا

وهناك أغانٍ أخرى قد لا تكون داليدا أشارت بشكل مباشر لمصر ولكنها كانت موجودة في طياتها مثل أغنية أغاني أغاني التي ضمت مقطع “بلدي يا بلدي انا عايزه اروح بلدي.. بلدي يا بلدي اه اه يا أغاني.. دي اغاني بلادي زادي وزوادي ده حنين الماضي حنين الماضي دايما على بالي عايشين في خيالي يا حبايب قلبي في الوطن الغالي”.

وفي أغنية سالمة يا سلامة كانت تتغني عن مشاعر مرتبطة بماضيها وحبها الأول حيث هناك جزء من الأغنية يقول “الدنيا الكبيرة وبلادها الكتيرة لفيت لفيت لفيت ولما ناداني حبي الأولاني سبت كله وجيت وجيت وفحضنه إترميت وغنيت سالمة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة سالمة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة".

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