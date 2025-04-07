إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم سيارة تاكسي مع دراجة نارية، بشارع كورنيش النيل بمحافظة المنيا.

حادث تصادم بالمنيا

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تاكسى مع دراجة نارية بشارع كورنيش النيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الي موقع البلاغ.

وكشف الفحص، اصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم، مقيمين بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين الي مستشفي صدر المنيا، لتلقي العلاج، والتحفظ علي المركبتين، وتحرر محضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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