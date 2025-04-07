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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 646 حكما قضائيا

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

 شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية فى أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 646 حكما قضائيا

وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين , الشابو" بحوزة 3 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 646 حكما قضائيا متنوعا.

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 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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