احتشاد أهالى الإسكندرية للذهاب لرفح لدعم القضية الفلسطينية

احتشد المئات من أهالي محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أمام السيارات المخصصة لنقلهم إلى مدينة رفح، تعبيرًا عن دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية ومساندتهم لأهالي قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من عدوان إسرائيلي متواصل.



ورفع المشاركون في الفعالية أعلام مصر وفلسطين، مرددين هتافات تؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم لمحاولات التهجير القسري، مؤكدين أن ما يحدث في غزة يمثل جريمة إنسانية تستدعي وقوف الشعوب العربية صفًا واحدًا لمساندة القضية الفلسطينية.



كما عبّر المحتشدون عن تأييدهم الكامل لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما رفض التهجير والدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدين أن دعم مصر التاريخي لفلسطين يترسخ في وعي الشعب المصري جيلًا بعد جيل.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقدوا قمة ثلاثية فى القاهرة، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

وقال الديوان الملكي الأردني: القادة طالبوا المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه.

وأضاف الديوان الملكي الأردني: قادة الدول الثلاث أكدوا ضرورة استئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع.

وتابع الديوان الملكي الأردني: القادة أكدوا أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة

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