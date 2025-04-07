الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استمرار أسواق اليوم الواحد بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

وجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، باستمرار إقامة أسواق اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع بمختلف أحياء المحافظة، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة وخفض الأسعار.

نار الانتقام، قصة نشر صور خاصة لـ سيدة على يد طليقها في الزيتون

المصرى الديمقراطى يطالب باتخاذ جميع الخطوات لمنع تصفية القضية الفلسطينية

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين، وزيادة توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، 

وفي هذا الإطار، تم إطلاق سوق جديد لليوم الواحد بنطاق حي العجمي، بجوار موقف الميني باص بمنطقة الدخيلة، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية. ويضم السوق العديد من السلع مثل اللحوم، والدواجن، والملابس، والمشغولات اليدوية، بأسعار مخفضة تصل إلى خصم 20%. ويُقام السوق أسبوعيًا يومي الاثنين والثلاثاء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد المُقام يومي السبت والأحد بمنطقة أبو يوسف، بجوار مدرسة الأورمان، مع استمرار تواجد سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، وخدمات شركة مياه الشرب، إلى جانب الفرق الطبية التابعة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين داخل الأسواق المقامة بجميع أحياء المحافظة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية القيادة السياسية

مواد متعلقة

نار الانتقام، قصة نشر صور خاصة لـ سيدة على يد طليقها في الزيتون

المصرى الديمقراطى يطالب باتخاذ جميع الخطوات لمنع تصفية القضية الفلسطينية

من الاتحادية إلى البيت الأبيض، تفاصيل مكالمة السيسي وماكرون والملك عبدالله المشتركة مع ترامب

الأكثر قراءة

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

خبير اقتصادي: بيع المنتجات الصينية باليوان يزلزل عرش الدولار

صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

ماذا تناول السيسي وماكرون على العشاء بخان الخليلي؟ مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف القائمة الكاملة (فيديو)

البيت الأبيض يعلن إلغاء مؤتمر صحفي مع نتنياهو

تأجيل العرض الخاص لفيلم استنساخ بطولة سامح حسين قبل موعده بدقائق

بعد فيديو صفع طبيب على وجهه، ما هي عقوبة الفتاة ومصور الفيديو

وصلة ضحك بين الرئيس السيسي وماكرون داخل محطة مترو عدلي منصور (فيديو)

منوعات

المزيد

أهالي خان الخليلي يكشفون كواليس زيارة السيسي وماكرون للحي (فيديو وصور)

صاحب مقهى أم كلثوم يتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكرون (فيديو وصور)

فأر خارق يحطم الأرقام القياسية في كشف الألغام

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف كواليس زيارة السيسي وماكرون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

برواتب تصل إلى 70 ألف ريال، فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء ترد على دعوى وجوب الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العطلات الرسمية في شهر شوال 1446ومتي يبدأ وينتهي صيام الأيام الست

هل يمنع الشرع الأم المطلقة من ترك أولادها للأب للزواج بآخر؟ عالمة أزهرية تجيب

هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون؟ فتوى الأزهر يرد

المزيد
الجريدة الرسمية