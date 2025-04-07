استمرار أسواق اليوم الواحد بأحياء الإسكندرية

وجّه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، باستمرار إقامة أسواق اليوم الواحد على مدار أيام الأسبوع بمختلف أحياء المحافظة، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة وخفض الأسعار.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين، وزيادة توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة،

وفي هذا الإطار، تم إطلاق سوق جديد لليوم الواحد بنطاق حي العجمي، بجوار موقف الميني باص بمنطقة الدخيلة، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية الأساسية. ويضم السوق العديد من السلع مثل اللحوم، والدواجن، والملابس، والمشغولات اليدوية، بأسعار مخفضة تصل إلى خصم 20%. ويُقام السوق أسبوعيًا يومي الاثنين والثلاثاء.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد المُقام يومي السبت والأحد بمنطقة أبو يوسف، بجوار مدرسة الأورمان، مع استمرار تواجد سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل، وخدمات شركة مياه الشرب، إلى جانب الفرق الطبية التابعة لمبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني للمواطنين داخل الأسواق المقامة بجميع أحياء المحافظة

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