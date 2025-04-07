الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة بولونيا أمام نابولي، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "ريناتو دالارا"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”

أحرز هدف نابولي اللاعب فرانك أنجيسا في الدقيقة 18

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي بولونيا ضد نابولي، التشكيل الرسمي للقاء الفريقين في قمة الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الإيطالي

تشكيل بولونيا ضد نابولي

دخل فريق بولونيا مباراته أمام نابولي في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

"سكوروبسكي؛ هولم، بوكيما، لوكومي، ميراندا؛ فيرجسون، فرويلر؛ أورسوليني، أودجارد، ندوي؛ دالينجا".

تشكيل بولونيا أمام نابولي، فيتو

تشكيل نابولي ضد بولونيا

فيما دخل نابولي مباراته أمام مضيفه بولونيا بتشكيل يضم كل من:

"سكوفيت؛ دي لورينزو، رحماني، خوان جيسوس، أوليفيرا؛ أنجويسا، لوبوتكا، مكتوميناي؛ بوليتانو، لوكاكو، نيريس".

تشكيل نابولي أمام بولونيا، فيتو

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل نابولي وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل إنطلاق الجولة برصيد 64 نقطة خلفًا لفريق الإنتر المتصدر برصيد 68 نقطة، فيما يأتي بولونيا في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

يسعى نابولي لتعطيل إنطلاقة بولونيا في الدوري الإيطالي، وإنتزاع الثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة انتر ميلان على صدارة الكالتشيو وتقليل الفارق إلى نقطة مع النيراتزوري، خاصة مع تعادل الأخير بنتيجة 2-2 بنفس الجولة.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022-2023 بقيادة لوتشيانو سباليتي وللمرة الثالثة في تاريخ البارتينوبي.

بولونيا الايطالي، فيتو

بولونيا يسعى لمواصلة صحوته

أما فريق فريق بولونيا فيسعى لمواصلة إنطلاقته القوية في الدوري الإيطالي بعد تحقيق 5 انتصارات متتالية عززت من أماله في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار وحجز مقعدًا بإحدى المسابقات الأوروبية.

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