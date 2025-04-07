أخبار مصر اليوم: تفاصيل مباحثات قادة مصر وفرنسا والأردن مع ترامب.. فرص عمل للأطباء المصريين بالسعودية.. الإفتاء ترد على دعوات الجهاد المسلح ضد الاحتلال

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة تفقدية لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية وخط المترو الثالث في القاهرة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل وتفقد المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا.





تحدث قادة مصر وفرنسا والأردن والولايات المتحدة هاتفيًا اليوم 7 أبريل 2025 لمناقشة الوضع في غزة.

و اتفق القادة على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الكاملة، وإطلاق جميع الرهائن والمحتجزين.

كما أكدوا على أهمية خلق ظروف مواتية لأفق سياسي حقيقي، وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين.





قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة جامعة القاهرة اليوم 7 أبريل 2025.

والتقى خلال زيارته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وناقشا تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي.

كما قام ماكرون بجولة في الجامعة واطلع على أحدث التطورات في مجال النقل في مصر.



أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفر 22 وظيفة شاغرة للأطباء المصريين في المملكة العربية السعودية، في عيادات مجمع ميلان الطبي.

تشمل الوظائف الشاغرة تخصصات طبية مختلفة، مثل الجلدية والجراحة والعقم والتكاثر والتمريض وأمراض النساء والتخدير. تتراوح رواتب هذه الوظائف من 4000 إلى 70000 ريال سعودي شهريًا، حسب التخصص وعدد سنوات الخبرة.

وتشمل مزايا الوظيفة التأمين الطبي والإقامة والنقل والراتب الأساسي. يمكن للمهتمين التقديم عن طريق إرسال سيرتهم الذاتية خلال 5 أيام عبر الرابط المقدم.



قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة القصر الرئاسي المصري اليوم 7 أبريل 2025.

التقى خلال زيارته بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقدا محادثات ثنائية وموسعة، ضمت وفودًا من كلا البلدين.

و وقع الرئيسان أيضًا إعلانًا مشتركًا لرفع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدا توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين. عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا بعد الاجتماعات.



توفي أسامة بسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية بالمنوفية، بعد زيارة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وتم نقل بسيوني إلى مستشفى الباجور المتخصص بسبب الإرهاق الشديد وتوفي نتيجة لسكتة قلبية مفاجئة.

وكانت هناك تكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن وزير التربية والتعليم قد وبخ المدير أمام المعلمين بسبب تقصير في تنفيذ التعليمات، مما أدى إلى وفاته.

ومع ذلك، نفى مصدر في وزارة التربية والتعليم هذه الادعاءات، قائلًا إن الوزير أشاد بالمدير لجهوده في السيطرة على العملية التعليمية ولم يكن موجودًا أثناء جولة المدير.



أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا ردًا على دعوات الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت دار الإفتاء أن الجهاد مفهوم ديني دقيق له شروط وأهداف محددة، وليس من حق أي جهة خاصة إصدار فتاوى في مثل هذه المسائل الحساسة.

وأكدت أن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واجب ديني وإنساني وأخلاقي، شريطة أن يخدم مصالحهم ولا يؤدي إلى مزيد من الدمار. كما أوضحت أن إعلان الجهاد هو من صلاحيات الدولة السياسية الشرعية، وليس من صلاحيات الجهات غير المصرح لها، وأن دعوات الجهاد يجب أن تأخذ في الاعتبار قدرات الأمة وعواقبها المحتملة. اختتمت دار الإفتاء بتأكيد أهمية الحكمة وتجنب الشعارات العاطفية.



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