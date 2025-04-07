الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل جامعة القاهرة (بث مباشر)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جامعة القاهرة، بصحبة وزير التعليم العالي والدكتور منير فخري عبد النور.

وأجرى إيمانويل ماكرون جولة تفقدية بالجامعة.

ومن ناحية أخرى أعرب الرئيس الفرنسي عن إعجابه بالمستوى المتقدم لقطاع النقل في مصر، مشيدًا بأعمال التحديث والتطوير التي شهدتها البنية التحتية ووسائل النقل، ومؤكدًا حرص فرنسا على المشاركة في مشاريع التطوير المستقبلية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس الفرنسي لجامعة القاهرة الأصعدة والاستثمارات الفرنسية الكبيرة، وخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما الشراكات بين الجامعات المصرية والفرنسية، و يرافق الرئيس وفد رفيع المستوى على رأسه وزير التعليم الفرنسي، ولفيف من مسئولى الجامعات الفرنسية، وذلك لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفرنسية إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، ومذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات المصرية الفرنسية.

ويأتي ذلك علي هامش فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية والذى يشرف بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون، ووزير التعليم الفرنسي HE Philippe الكبرى بجامعة القاهرة Baptiste.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم، زيارة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية للمونوريل، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر.

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