بعد فيديو صفع طبيب على وجهه، ما هي عقوبة الفتاة ومصور الفيديو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تظهر فيه فتاة تقوم بالتعدي بالضرب علي طبيب داخل عيادته بمنطقة الجيزة بسبب خطبته فتاة أخري.

وظهرت الفتاة خلال المقطع وهي توبخ الطبيب وتعاتبه بسبب خطبته فتاة غيرها ثم صفعته علي وجهه.

وفي هذا الإطار شرح مصدر قضائي العقوبة المتوقعة علي الفتاة

وقال المصدر إنه حال تحرير الطبيب محضرا ضد الفتاة التي تظهر في الفيديو، سيتم تحريك البلاغ وتحويله إلي النيابة، وبعد ضبط الفتاة ومن قام بالتصوير تقع عليهما عقوبات.



وأضاف المصدر إن القانون وضع عقوبات لكل أفعال التعدي بالضرب بغض النظر عن جنس وسن الجاني، لكن تم استثناء القاصر الذي لم يبلغ 16 عامًا.

وأوضح المصدر أنه ينص قانون العقوبات في مادته “236” على أنه يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات كل من يجرح أو يضرب شخصًا عمدًا أو يقدم له مواد ضارة، إذا لم يقصد القتل، ولكن اذا أدى الفعل إلى الموت وإذا تواجد إصرار أو ترصد مسبقين، فإن العقوبة ستكون أكثر تشددًا.

وأشار المصدر إذا كانت آثار الضرب على المجني عليه تتطلب علاجًا لمدة أقل من 20 يومًا، فإن عقوبة الاعتداء بالضرب قد تكون الحبس لفترة تتراوح بين عدة أشهر إلى سنة في قانون الاعتداء بالضرب، أو دفع غرامة تتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا مصريًا.

أما إذا كانت واقعة الضرب أكثر خطورة، فإن عقوبة الاعتداء بالضرب ستكون الحبس دون إمكانية قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم.



وأشار المصدر إلى أن مصور وناشر الفيديو يواجه عقوبات حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

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