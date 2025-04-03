تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إصابة جاره بعاهة مستديمة في عين شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل متهم بالتعدي بالضرب على جاره، وإصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 10 ابريل الجاري

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم م. م "25 سنة " عاطل بدائرة قسم شرطة عين شمس ضرب المجني عليه أحمد. ع 20 سنة بغير سبق إصرار وترصد، واستخدم في ذلك سلاحا أبيض عبارة عن مفك فأحدث بالأخير الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي تمثلت في إعاقة تعتبر عاهة مستديمة قدرت نسبتها بنحو 5 %.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مفك"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما مصابا، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين تعدي المتهم على جاره بسبب خلافات بينهما، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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