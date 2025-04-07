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رياضة

المقاولون العرب يقسو على الزمالك بخماسية في بطولة الجمهورية للشباب

المقاولون العرب يفوز
المقاولون العرب يفوز على الزمالك بخماسية في بطولة الجمهورية

حقق فريق شباب المقاولون العرب مواليد 2005 انتصارًا ساحقًا على الزمالك بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية.

سجل خماسية المقاولون العرب كلا من يوسف عزب، ومهند محمد، ومحمد عبد الناصر، واختتمها أيمن زغلول ( حته ) بثنائية.

يأتي هذا الفوز نتيجة للدعم القوي من المهندس محسن صلاح، رئيس النادي، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة تحت إدارة يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، ويشرف على فرق الشباب والناشئين محمد عبد العزيز زيزو.

بينما يقود الفريق فنيًا محمد سعد، بمساعدة جهاز فني يضم  سعد عبد الباقي كمدرب وتونسي أبو الليل مدربًا لحراس المرمى، بالإضافة إلى الدكتور نادر نشأت مخطط الأحمال التدريبية وهاني عدلي إداري الفريق ومنصور عبد المعين أخصائي إصابات الملاعب.

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المقاولون العرب الزمالك دوري بطولة الجمهورية

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