الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مان سيتي

ديربي مانشستر، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي علي أرضية ملعب "الأولد ترافورد" اليوم االأحد، في في قمة منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.


تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

‎خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، برونو فيرنانديز، دورجو.

‎خط الهجوم: كريستيان إريكسن، جارناتشو، هويلوند.

مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

وفاز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي في مباراتهما في الدور الأول من هذا الموسم بهدفين لهدف على ملعب "الاتحاد".

ويمتلك مانشستر سيتي حاليًا 51 نقطة في المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي، في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.


 

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

 


القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي  في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي  في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.


 

 

وعلي صعيد متصل فجر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، مفاجأة قوية فيما يخص رحيل النجم كيفين دي بروين عن النادي الإنجليزي.

 

وأعلن كيفين دي بروين في بيان رسمي أنه سيغادر صفوف مانشستر سيتي بمجرد انتهاء عقده الجاري.

وينتهي العقد الحالي للاعب الوسط مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل، أي نهاية الموسم الحالي.

 

وأكد بيب جوارديولا، إن النادي هو من قرر رحيل كيفين دي بروين عن ملعب "الاتحاد" وعدم تجديد عقده، بالاتفاق معه.

وقال جوارديولا، في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لقد تم اتخاذ القرار من أجل النادي، النادي هو النادي، أنا والمدير الرياضي والنادي، هذا هو الوضع".


وأضاف: "على النادي أن يمضي قدمًا، استبدال تلك النوعية من اللاعبين أمر صعب للغاية، ولكن نعم، هذه هي الصفات والمهارات التي يجب أن نجدها".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديربي مانشستر مانشستر يونايتد مانشستر سيتي الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

مواد متعلقة

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

مانشستر سيتي يتغنى بمهارة عمر مرموش: مراوغات مصرية من البرنس (فيديو)

دي بروين يعلن موعد انتهاء مسيرته في مانشستر سيتي

أنا متعطش لأول ديربي وأمجاد السيتي ستعود، ماذا قال مرموش عن مواجهة مان يونايتد بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل

مفاجأة على عهدة الصقر: زيزو يوقع العقود الرسمية مع الأهلي خلال أيام

ماكرون يزور المتحف المصري الكبير وجامعة القاهرة غدًا

ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

قمة مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة غدًا

قمة مصرية فرنسية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري غدا

السيسي يتابع تطورات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة وإدارة وتشغيل المونوريل

مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف سر زيارة ماكرون للقاهرة والعريش

منوعات

المزيد

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

اخر تطورات سعر القصدير اليوم الاحد

الاستثمارات الفرنسية في مصر تصل إلى 7.2 مليار دولار

أسعار الأرز،طن أرز أبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات في عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الإصابة بالعمى في المنام وعلاقتها بالحصول على مال وفير

حكم صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد العيد.. الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ ورفع البلاء

المزيد
الجريدة الرسمية