النيابة تحقق في مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببولاق الدكرور بسبب الألعاب النارية

فتحت نيابة الجيزة تحقيقا موسعا في واقعة مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور، إثر خلاف نشب بسبب لهو أحد الأطراف بالألعاب النارية أمام منزل الطرف الآخر، ما أسفر عن حدوث تلفيات بممتلكات خاصة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤولين عن المشاجرة.

مشاجرة بين عدة أشخاص بسبب الألعاب النارية

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت منشورًا متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد المواطنين من قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر أسفل مسكنه باستخدام أسلحة بيضاء، وتحطيم سيارته خلال الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكوّن من خمسة أشخاص، وطرف ثانٍ مكوّن من شقيقين، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الأول بإشعال ألعاب نارية أمام منزل الطرف الثاني. وأسفرت المشاجرة عن حدوث تلفيات في سيارة الشاكي دون وقوع إصابات.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم تحديد مصدر الألعاب النارية، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم، عُثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية، وبمواجهته أقرّ بحيازتها بقصد الاتجار.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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