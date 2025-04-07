قرار من النيابة بشأن جثة فتاة عثر عليها أسفل عقار ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة فتاة عثر عليها أسفل عقار في منطقة بولاق الدكرور، علي الطب الشرعي لحل غموض الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

مصرع فتاة في بولاق الدكرور

كان مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أسفل عقار بشارع التحرير، انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لطفلة تدعى "بسملة.م." 15 عاما، سقطت في ظروف غامضة من الطابق السابع بالعقار رقم 28.



وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لفحص الواقعة وبيان ملابساتها، وما إذا كانت الفتاة اختل توازنها وسقطت أم قفزت للتخلص من حياتها، أم ألقيت من أعلى، وذلك لتحديد مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات تمهيدًا للتصريح بالدفن.

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