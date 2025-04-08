الكهرباء تعلن خطة التوسع في توليد التيار من الطاقات الجديدة والمتجددة.. وتستهدف إنتاج 12 ألف ميجاوات بنهاية 2026.. وتحدد ملامح تحويل مصر لمركز إقليمي لتبادل الطاقة

بخطة طموحة تستهدف زيادة الاستثمارات بمجال الكهرباء والتوسع في توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال الكهرباء وتوليد التيار من طاقات الشمس والرياح.



خطة وزارة الكهرباء للتوسع في توليد الكهرباء من المصادر المتجددة

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتمادًا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين.



استهداف توليد 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة في 2029

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بنهاية عام 2029 تستهدف الدولة الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدًا أن هذه المشاريع لا تسهم فحسب في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

وأوضح الدكتور محمود عصمت أن إستراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميًّا للطاقة يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الإستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرَا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام.



أهداف الدولة من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

وأكد أن الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، حيث يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كل المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.

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