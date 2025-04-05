السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تحدد شرطا لإعادة النظر في شرائح الاستهلاك

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء
ads

 أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن تسعير شرائح الكهرباء في مصر يتوقع على عده شروط أولها الالتزام بمعامل 0.92، وسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، حيث  يتم إعادة النظر في التعريفة في حال تغيير سعر الصرف. 

 

خطوات وشروط تسعير شرائح الكهرباء

 وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مجلس الوزراء الجهة المنوط بها وضع تعريفة شرائح الكهرباء، ولا توجد أي تعليمات بشأن زيادة أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في محاربة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة في تحصيل مستحقاتها المالية وحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومستقرة، خاصة أن سرقات التيار الكهربائي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.

 

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي علي سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.

 

شرائح الكهرباء المطبقة حاليا

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وتم تطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس 2024:

  • الشريحة الأولى من صفر كيلو وات إلى 50 كيلو وات بسعر 68 قرشا.
  • الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات بسعر 78 قرشا.
  • الشريحة الثالثة من صفر كيلو وات ساعة إلى 200 كيلو وات ساعة بسعر 95 قرشا.
  • الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة بسعر 155 قرشا.
  • الشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلو وات بسعر
  • الشريحة السادسة من 650 إلى 1000 كيلو وات بسعر 2.1 جنيه.
  • الشريحة السابعة اكثر من 1000 كيلو وات بسعر 2.3 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حماية المستهلك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مرفق الكهرباء تنظيم مرفق الكهرباء الكهرباء تسعير شرائح الكهرباء شرائح الكهرباء تسعير شرائح الكهرباء في مصر البنك المركزى

مواد متعلقة

الكهرباء: تنفيذ إجراءات تأمين الشبكة القومية الموحدة

وزير الكهرباء: نستهدف كفاءة عامة في التشغيل وتقديم خدمات لائقة للمشتركين

مفاجأة من الكهرباء للمواطنين في حالة نفاد الرصيد بالعدادات خلال إجازة عيد الفطر

ضبط شخص فصل الكهرباء عن شقة سيدة وحطم كاميرات المراقبة بالهرم

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر

الحق اشتري، انخفاض مفاجىء في أسعار سبائك الذهب اليوم السبت

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر وموعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

أسباب تحرمك من الحصول على شقة بالطرح الجديد لمحدودي الدخل

انخفاض أسعار الفراخ اليوم السبت 5 أبريل 2025

هل يرتفع؟ توقعات سعر الدولار في مصر مع بدء تحصيل رسوم ترامب

النيابة الإدارية تُحيل مدرس وزوجته للمحاكمة التأديبية في قضية تحرش بأسيوط

منوعات

المزيد

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

فضيحة تزلزل هوليوود، فان دام متهم بممارسة الجنس مع ضحايا الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

سعر الأرز،22 جنيها أقل سعر لكيلو الأرز اليوم السبت 5 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

بعد 10 سنوات من الإنجازات.. مسيرة دي بروين مع مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بحدوث متاعب ومشاكل

العبادلة رموز العلم والفقه في صدر الإسلام.. عبد الله بن عباس أفصح الناس

ما المراد بالأيام البيض وما أصل تسميتها بذلك؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية