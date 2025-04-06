الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع تكلفة الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

شرائح الكهرباء
شرائح الكهرباء

يفاجئ بعض المواطنين من ارتفاع نسبة الاستهلاك في العدادات الكودية الجديدة والتي يجري تركيبها في العقارات المخالفة أو التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الإزالة.

شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية الجديدة

واكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها مستمرة في تركيب العدادات الكودية للمنازل المخالفة والعقارات التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الهدم وذلك طبقا لقرارات مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية لكافة العقارات أو المنازل التي كانت تعمل بنظام الممارسة في استهلاك التيار.

أسعار الشرائح في العدادات الكودية الجديدة

وأوضحت مصادر بوزارة الكهرباء أن نظام المحاسبة بالعدادات الكودية الجديدة يكون بسعر موحد على كافة الشرائح بسعر 223 قرشا وهو سعر أعلى شريحة للاستهلاك الفعلي للشرائح المنزلية الحالية وهو سعر الإنتاج بدون وجود أي دعم.

وأشارت المصادر الي أن العدادات الكودية الجديدة مبرمجة لحساب الشرائح بالسعر الموحد من أول شريحة بالسعر الرسمي وهو سعر الإنتاج لكل كيلووات بسعر 223 قرشا.

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