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أخبار مصر

السيسي وماكرون يستمعان إلى شرح تفصيلي من كامل الوزير عن محطة عدلي منصور

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في جولة تفقدية من محطة عدلي منصور التبادلية ضمن الخط الثالث لمترو الانفاق.

واستمع الرئيسان إلى شرح تفصيلي من وزير النقل عن محطة عدلي منصور.

وتفقد الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محطة عدلي منصور التبادلية ضمن الخط الثالث لمترو الأنفاق.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي يقوم بها إلى مصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما وقع الرئيسان إعلانا مشتركًا لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وشهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية اليوم الإثنين، بحضور وفدي البلدين مراسم توقيع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

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الرئيس السيسي محطة عدلى منصور عدلي منصور

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