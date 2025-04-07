التموين: زيادة المخزون الاستيراتيجي من القمح إلى 7 أشهر بعد بدء الموسم الجديد منتصف الشهر الجاري

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية انطلاق موسم القمح المحلي الجديد منتصف أبريل الجاري حتى منتصف أغسطس.

وأكد وزير التموين أنه تم تحديد سعر توريد إردب القمح 150 كيلو بدرجة نظافة 23.5 قيراط بسعر 2200 جنيه، و2150 جنيها درجة نظافة 22 قيراط، و2100 جنيه لدرجة نظافة 22.5 قيراط.

وأصدر وزير التموين تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة الانتهاء من تجهيز كافة نقاط تجميع واستقبال المحصول بالشركات التابعة لـ"الصناعات الغذائية" والبالغة 450 نقطة في 25 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن تلك النقاط تتبع 4 شركات هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و"العامة للصوامع"، شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري.

وتستهدف وزارة التموين استلام ما بين 4 إلى 5 ملايين طن قمح محلي خلال موسم 2025، مقابل 3.6 مليون طن تم استلامها خلال موسم 2024، وذلك من محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، مرسي مطروح، البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الإسماعيليّة، دمياط، بورسعيد، السويس، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، جنوب سيناء.

ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح نحو 5 أشهر، مستهدف زيادتها إلى7 أشهر بداية من ابريل القادم، مع بدء توريد المحصول من المزارعين.

ووجهت وزارة المالية بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لشراء القمح المحلي من المزارعين لموسم حصاد وتوريد المحصول 2025 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يبدأ منتصف شهر أبريل الجاري، حتى منتصف أغسطس المقبل.

ويبلغ قيمة المخصصات اللازمة لشراء محصول القمح المحلي من المزارعين خلال موسم 2025 تبلغ 73 مليارا و260 مليون جنيه، وذلك مع بدء حصاد وتوريد المحصول لموسم 2025 منتصف الشهر الجاري.

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