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صور اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل وفاته (انفراد)

اللقاء الأخير بين
اللقاء الأخير بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور

توفي اليوم أسامة بسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ لعضلة القلب، وذلك بعد زيارة تفقدية لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف لعدد من مدارس الإدارة.

 آخر صورة لمدير إدارة الباجور التعليمية برفقة الوزير

وحصلت "فيتو" على آخر صورة لـ أسامة بسيوني وهو يرافق الوزير خلال تفقده المدرسة الثانوية المشتركة بالباجور، حيث ظهر في الصورة خلف الوفد الرسمي أثناء دخولهم المدرسة وبعد انتهاء الزيارة، شعر بسيوني بإعياء شديد، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الباجور التخصصي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

 

 خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى

وخرج جثمان الفقيد من مستشفى الباجور التخصصى، ومن المقرر أن يُشيع في مسقط رأسه بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وسط حضور رسمي وشعبي لتأبين الراحل الذي وصفه زملاؤه بالشخصية الكفء.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بالواقعة، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث. 

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مستشفى الباجور التخصصي أسامة بسيوني قرية كفر السنابسة مركز منوف

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