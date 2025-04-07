هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

أكد مصدر بإدارة الباجور التعليمية، أن أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، تلقى مكالمة من محمد عبد اللطيف وزير التعليم قبل أن يتعرض للإغماء ثم الوفاة.

وكشف المصدر فى تصريحات لـ فيتو أن الوزير قال لمدير الإدارة “هنتظرك فى مكتبي بالوزارة”.

وفاة مدير إدارة الباحور التعليمية عقب زيارة الوزير

وتوفي اليوم أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المداس بالمحافظة.

إعياء مفاجئ

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصى، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجىء للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد بإستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية، فى حالة إعياء وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

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