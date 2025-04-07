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اقتصاد

ارتفاع ملحوظ في أسعار البط اليوم، والكتكوت الأبيض يسجل هذا الرقم بالأسواق

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

 أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الإثنين تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، فيما ارتفاع أسعار البط اليوم.

أسعار البط اليوم
أسعار البط اليوم

سعر الكتكوت الروس 

 وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس / روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر.

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أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

 وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 40 إلى 54 جنيهًا، بارتفاع   جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 35 و35.5 جنيه.

أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح  سعر كتكوت ساسو بيور بين 13 إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 13  إلى 14 جنيهًا، بانخفاض  جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7  جنيهات إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 9 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 11 إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 13 جنيها إلى 14 جنيهًا.
  • بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 68 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
أسعار الكتكوت
أسعار الكتكوت

 أسعار الكتاكيت 

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت أربو من 40 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو 53 جنيهًا.
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 47 إلى 51 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيهًا.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 48 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار البط اليوم
أسعار البط اليوم

أسعار البط صغير العمر

وفيما يخص أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور؛ فجاء كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد من 42 إلى 43 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر بط فرنساوي من 19 جنيها إلى 20 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح  سعر بط بغال محلي من 32 إلى 33 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

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