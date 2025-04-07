تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة، تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي تقام عليه المباراة، والإجراءات الخاصة ببدء عمليات الإحماء والزي الخاص بكل فريق.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا باللون الأصفر، فيما يرتدي فريق الهلال طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من القميص البنفسجي والشورت الأزرق.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء غد الثلاثاء في موريتانيا.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال أفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الاجتماع الفني بحضور مندوب الفريقين، وممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

ومثل الأهلي في الاجتماع الفني محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشئون الفريق الأول، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، المدير الإداري، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني ووائل محمد، إداري الفريق.

كما يحضر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق اليوم مؤتمر صحفي للحديث عن مباراة الهلال السوداني والرد على استفسارات وسائل الإعلام.

يسمح النادي الأهلي اليوم لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه الختامي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني غدا وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

كما يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق الختامي استعدادا لمواجهة الهلال السوداني.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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