الصحف الفرنسية: ماكرون تجول بفرحة في شوارع القاهرة.. نشر فيديو ورسالة شكر للسيسي على تويتر.. دخل في أحاديث والتقط صور سيلفي مع المواطنين

احتفت الصحف الفرنسية، مساء أمس الأحد، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الي العاصمة المصرية القاهرة، والتجول وسط شوارعها برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط تصفيق واحتفال المواطنين في الشوارع، ومدى الأمن والأمان الذي سمح لهم بالتجول في قلب شوارع العاصمة الساحرة.

شكرًا لفخامة الرئيس @AlsisiOfficial وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار. هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا pic.twitter.com/RxcfJAYTDY — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2025

كما نشرت المواقع الفرنسية مثل “ leparisien” و"lefigaro “، عددًا من مقاطع الفيديو التي وثقت جولة ماكرون في شوارع القاهرة ومنطقة ”خان الخليلي “ والمعز ” والتفاعل مع المواطنين في الشارع المصري، ومن ثم الثقاط صور السيلفي مع المواطنين.

ومن جانبها أيضا أشارت صحيفة “لوموند” إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر لمدة تتخطى الـ48 ساعه بداية من جولته بشواع المعز وخان الخليلي وزيارة أكثر الأماكن الروحانية في القاهرة، كما أشارت الصحيفة إلى زيارة الرئيس الرمزية لميناء العريش القريب من قطاع غزة والذي يشهد الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

وبدأت الجولة باصطحاب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة في وسط القاهرة والمتحف المصري الكبير، قبيل قمة مصرية فرنسية أردنية بشأن الوضع في غزة، زارو من خلالها منطقة الحسين وخان الخليلي بالقاهرة التاريخية، والمتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه رسميًا خلال العام الحالي.

وفي السياق ذاته نشر الرئيس الفرنسي مقطع فيديو من طائرته الرئاسية، أظهر مرافقة مقاتلات مصرية من طراز رافال فرنسية الصنع، وكتب قائلا: "وصلنا إلى مصر... طائرات رافال المصرية، رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي".

وشكر ماكرون السيسي على الجولة و"الاستقبال الحار"، ونشر فيديو عنها على تويتر قائلا: "هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.