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أخبار مصر

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس فرنسا.فيتو
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اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة ساحرة بمنطقة الحسين وخان الخليلي.

بدأت الجولة بزيارة مسجد الإمام الحسين، حيث استعرض الرئيسان أعمال الترميم التي طالت المسجد والمنطقة المحيطة به في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على التراث الإسلامي والتاريخي حيث أبدى الرئيس الفرنسي إعجابه بجمال المكان وطابعه الروحاني الفريد.


كما توجه الرئيسان بعد ذلك إلى سوق خان الخليلي، حيث قاما بجولة وسط أجواء شعبية وتاريخية وشاهدا الحرف اليدوية المصرية الأصيلة

والتقط عدد من المصريين صور السيلفي مع الرئيسين وسط هتافات “بنحبك يا ريس..بنحبك يا سيسي”.

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبلة لأحد بائعي البازارات بشارع خان الخليلي، حيث وجه البائع المصرية قبلة على الهواء ورفع علم فرنسا مما جعل الرئيس الفرنسي برد القبلة والتحية.

كما قام الرئيسان بتحية المصريين المتواجدين في شوارع القاهرة.
واختتمت الجولة بعشاء في مطعم نجيب محفوظ الذي يحمل اسم الأديب العالمي الحائز على جائزة نوبل ويجمع بين الأجواء التراثية الراقية والمذاق المصري الأصيل

واستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصري الكبير حيث شاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.
 

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