الإدارية العليا تؤكد صحة انتخابات نادى الشمس الرياضى

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي وأيدت صحة الانتخابات وأصبح مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أسامة أبو زيد مستمر حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة.

للمرة الرابعة تأييد صحة انتخابات نادي الشمس الرياضي

وكان قد حضر المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض بصفته الممثل القانوني لنادي الشمس الرياضي ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور حكم نهائي بات من مركز التحكيم والتسوية الرياضي قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان لائحة المركز وعليه أصبح حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم واجب النفاذ ولا يجوز إعادة مناقشة الموضوع مرة أخرى.

وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكمها بعدم جواز الدعوى المقدمة من بعض من المرشحين الخاسرين فى الانتخابات الأخيرة لنادى الشمس (2024 - 2025)، ضد مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد الذى فاز خلالها وذلك لسابق الفصل فيها.

رفض دعوى قضائية بمركز التسوية الرياضي

من جانبهم أقام بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز فى الانتخابات الأخيرة دعوى قضائية فى مركز التسوية والتحكيم الرياضى لبطلان إجراءات الجمعية العمومية التى انتخبت مجلس إدارة النادى برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد إلا أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى رفض دعواهم تقدموا بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت قرارها المتقدم.

وقال المستشار هيثم عباس المستشار القانونى للنادى انة بصدور هذا الحكم لا سبيل اخر للطعن على صحة الانتخابات الاخيرة مجددا امام اى جهة قضائية او غير قضائية.

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