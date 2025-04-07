خبير: البورصة تشهد تحسنًا نسبيًّا منذ منتصف جلسة اليوم

قال ريمون نبيل خبير أسواق المال: إن البورصة المصرية تواصل تأثرها بحالة الفوضى التي ترتبت على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية واسعة على عدد كبير من الدول ومن بينها مصر.

وأضاف أن النصف الثاني من الجلسة اليوم الإثنين شهد تحسنا ملموسة عن أداء النصف الأول من الجلسة، لافتا إلى اننا سنرى بعض الأسهم ستغلق بشكل إيجابي مقارنة باداءها السلبي في بداية التداول اليوم.

وأكد انه بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي فمن المتوقع أن تشهد جلسة الثلاثاء اداءا ايجابيا مقارنة بأداء جلسات الخميس والجمعة والسبت الماضي، ولفت إلى أن القوة البيعية لجلسة الأمس كانت كبيرة للغاية بشكل يمكن معه توقع أداء أكثر إيجابية بالتعاملات المقبلة وبدء من النصف الثاني من جلسة اليوم.

وعن القطاعات الأفضل أداء قال: يأتي القطاع العقاري صاحب الأداء الأفضل والذي لمىيتاثر بشكل كبير بالمقارنة بأداء القطاع الصناعي والتجاري الذين تاثرا بقوة منذ جلسة الأمس ومن بين اسهمها المتاثر النساجون الشرقيون وأسهم قطاع البتروكيماويات، ومن المتوقع تماسك سهم CIB، ووأعتقد اننا ستشهد هدوء نسبي بعد موجة التصريحات التي أطاحت ببورصات العالم.

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