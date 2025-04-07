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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت  مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%  عند مستوى 30546 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45%  عند مستوى 37514 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.19%  عند مستوى 13453 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.24%  عند مستوى 8670 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9%  عند مستوى 11936 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.12%  عند مستوى 3162 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

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