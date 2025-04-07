خبيرة أسواق مال تحذر من فتح مراكز مالية جديدة في البورصة

قالت الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال، إنه في ظل حالة التراجع العنيف لمؤشرات البورصة المصرية، فإنه على جميع المستثمرين في البورصة المصرية متابعة كافة أداء البورصات العالمية والعربية مع الحذر الشديد في عملية فتح مراكز مالية جديدة من أهم نقاط المؤشرات EGX30 و EGX70 على التوالي ٣٠٢٠٠ نقطة و٨٣٠٠ نقطة وكسر هذه النقاط يؤكد هبوط المؤشرات، وبالتالي الأسهم.

وأضافت أنه في حالة عدم القدرة على المتاجرة في الأسهم الاحتفاظ مع البعد التام عن المارجن والزيرو لحين استقرار الوضع في جميع البورصات والبورصة المصرية مثلها كمثل أي بورصة تأثيرات بالأحداث العالمية حتى في حالة وجود أخبار إيجايبة في الأسهم.

تعاملات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 73 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.167 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 30639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 38086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.34% ليغلق عند مستوى 13479 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8649 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 4.58% ليغلق عند مستوى 11941 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.75% ليغلق عند مستوى 3198 نقطة.

تعاملات جلسة الخميس

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، أول جلسات البورصة عقب إجازة عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع المخاوف من تأثيرات سلبية لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية, وسجل رأس السوقي نحو 2.240 تريليو جنيه، لتخسر نحو 8 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% عند مستوى 31699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02% عند مستوى 13944 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47% عند مستوى 9088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 12514 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% عند مستوى 3323 نقاط.

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