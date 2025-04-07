الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة: تشغيل تجريبي لمشروعات "حياة كريمة" بالصف خلال أيام

اجتماع محافظة الجيزة
اجتماع محافظة الجيزة
ads

أعلن اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، عن قرب تشغيل تجريبي لعدد من مشروعات البنية التحتية المنتهية بقرى مركز الصف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في 42 قرية بالمركز.
 

إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات
 

وخلال اجتماع تنسيقي لمتابعة نسب التنفيذ، أشار المحافظ إلى تحقيق نسب إنجاز 100% في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، تشمل التعليم، الصحة، الرياضة، المجمعات الخدمية والزراعية، الإسعاف، والبريد.
 

 

تفاصيل المشروعات المنجزة
 

في التعليم تم الانتهاء من 102 مشروعًا، بين إنشاء مدارس جديدة وتطوير شامل للمدارس القائمة، وفي الشباب والرياضة تم إنجاز 43 مشروعًا، تشمل إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، أما في الخدمات الحكومية فقد تم إنشاء 11 مجمعًا حكوميًا.
 

وبالنسبة لقطاع الزراعة فتم إنشاء 11 مجمعًا زراعيًا متكاملًا لخدمة المزارعين، وفي البريد تم تجهيز 33 مكتب بريد بالأثاث اللازم، والإسعاف تم إنشاء 16 وحدة إسعاف متكاملة، وفي الشرطة إنشاء 6 نقاط شرطية، اما في التضامن الاجتماعي فقد تم إنشاء 10 منشآت، وفي الصحة تم إنشاء وحدات صحية جديدة في القرى المحرومة.
 

مشروعات البنية التحتية
 

كما تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية، التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، شبكة الطرق، الأسواق، المواقف، وتبطين الترع.

وأكد المحافظ على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروعات المتبقية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.
 

تشغيل تجريبي لمحطات الصرف الصحي
 

وأعلن محافظ الجيزة عن تشغيل تجريبي لمحطات رفع الصرف الصحي في قرى "عرب الحصار والفهميين والأقواز" خلال الشهر الجاري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة حياة كريمة الصف مشروعات البنية التحتية عادل النجار تنمية خدمات قري صرف صحي مياه شرب تعليم صحة

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تبحث تطوير منظومة المخلفات بتطبيق إلكتروني أردني

صحة الجيزة توجه نصيحة هامة للوقاية من مرض السكري

الجيزة تكشف أبرز الفروق بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية

مدير تعليم الجيزة: حصر شامل للطلاب ضعاف المستوى وعمل خطة علاجية لهم

رئيس مدينة العياط يستمع لشكاوى أهالي قرية كفر طرخان بشأن الخدمات العامة

ضبط 10 أطنان دقيق قبل تهريبها وبيع اسطوانات بوتاجاز خارج التسعيرة بحملة في الجيزة

محافظ الجيزة يتابع جهود تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة

وزيرة البيئة تناقش استراتيجية حماية الطيور المهاجرة وتوجه بإنشاء وحدة خاصة للحفاظ عليها

الأكثر قراءة

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

«كلمة أنا نور ونار» الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

هستناك في مكتبي، تفاصيل مكالمة وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته

رسالة حاسمة من السيسي وماكرون بشأن غزة

منوعات

المزيد

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية