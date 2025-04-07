محافظ الجيزة: تشغيل تجريبي لمشروعات "حياة كريمة" بالصف خلال أيام

أعلن اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، عن قرب تشغيل تجريبي لعدد من مشروعات البنية التحتية المنتهية بقرى مركز الصف، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في 42 قرية بالمركز.



إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات



وخلال اجتماع تنسيقي لمتابعة نسب التنفيذ، أشار المحافظ إلى تحقيق نسب إنجاز 100% في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، تشمل التعليم، الصحة، الرياضة، المجمعات الخدمية والزراعية، الإسعاف، والبريد.



تفاصيل المشروعات المنجزة



في التعليم تم الانتهاء من 102 مشروعًا، بين إنشاء مدارس جديدة وتطوير شامل للمدارس القائمة، وفي الشباب والرياضة تم إنجاز 43 مشروعًا، تشمل إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، أما في الخدمات الحكومية فقد تم إنشاء 11 مجمعًا حكوميًا.



وبالنسبة لقطاع الزراعة فتم إنشاء 11 مجمعًا زراعيًا متكاملًا لخدمة المزارعين، وفي البريد تم تجهيز 33 مكتب بريد بالأثاث اللازم، والإسعاف تم إنشاء 16 وحدة إسعاف متكاملة، وفي الشرطة إنشاء 6 نقاط شرطية، اما في التضامن الاجتماعي فقد تم إنشاء 10 منشآت، وفي الصحة تم إنشاء وحدات صحية جديدة في القرى المحرومة.



مشروعات البنية التحتية



كما تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية، التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، شبكة الطرق، الأسواق، المواقف، وتبطين الترع.



وأكد المحافظ على ضرورة تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروعات المتبقية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.



تشغيل تجريبي لمحطات الصرف الصحي



وأعلن محافظ الجيزة عن تشغيل تجريبي لمحطات رفع الصرف الصحي في قرى "عرب الحصار والفهميين والأقواز" خلال الشهر الجاري.



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