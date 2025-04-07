الإثنين 07 أبريل 2025
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لحظة خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى (فيديو)

خروج جثمان مدير ادارة
خروج جثمان مدير ادارة الباجور التعليمة من المستشفى

خرج منذ قليل جثمان أسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية من مستشفي الباجور التخصصي، والذي توفي بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف مفاجئ لعضلة القلب عقب انتهاء زيارة وزير التربية والتعليم وتفقده عدد من مدارس إدارة الباجور التعليمية التابعة لمحافظة المنوفية. 

ومن المقرر تشييع جثمان أسامة بسيونى بمسقط رأسه فى قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.  

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

وتوفى اليوم أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، وذلك عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المداس بالمحافظة. 

إعياء مفاجئ

وأكد مصدر أن مدير الإدارة شعر بإعياء شديد وتم نقله لـ مستشفى الباجور التخصصى، قبل أن يفارق الحياة، جراء توقف مفاجئ للقلب.

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور التخصصى لأسامة بسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية، في حالة إعياء وتوفي عقب وصولبه للمستشفى.  

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أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور المنوفية محافظة المنوفية مستشفى الباجور التخصصي منوف

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