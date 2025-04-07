طبيبة الشيخ زايد تتصالح مع أسرة زوجها الراحل برعاية الدكتور علي جمعة

في تطور مفاجئ، نجح فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجراء صلح عرفي بين الدكتورة إنجي الغمراوي، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة الشيخ زايد"، وأسرة زوجها الراحل، لإنهاء جميع الخلافات القضائية والعائلية بين الطرفين.

وجاءت المصالحة بعد أسابيع من الجلسات التي عُقدت في منزل الدكتور علي جمعة، حيث تمت مناقشة جميع النزاعات بين الطرفين، والتي كانت قد تصاعدت في الفترة الماضية بسبب ادعاءات الطبيبة بتعرضها لاعتداءات من أسرة زوجها المتوفى.

ونشرت الدكتورة إنجي الغمراوي منشورًا على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" قالت فيه:

"الحمد لله وبفضل دعائكم وفضيلة الشيخ علي جمعة، تمت جلسات صلح عرفية في منزله الكريم بيني وبين أسرة زوجي الراحل. تعاتبنا وتفاهمنا وتصالحنا بفضل الله، وتراضينا على ما يضمن لنا جميعًا حياة كريمة، حرصًا على صلة الرحم وحبًا في زوجي خالد – رحمه الله – ورغبة في أن يعيش ابني وسط أسرتي وأسرته بسلام ومحبة."

وأضافت: "أشكر الجميع على الدعم والصلوات، وأعتذر لكل من آذيته بما نشرته سابقًا."

وكانت الدكتورة إنجي الغمراوي قد أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الماضية بعد اتهامها أسرة زوجها الراحل بالاعتداء عليها، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قضائية بين الطرفين. لكن بفضل جهود الوساطة، تم تجاوز الأزمة وطي صفحة الخلاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.