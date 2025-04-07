الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

طبيبة الشيخ زايد تتصالح مع أسرة زوجها الراحل برعاية الدكتور علي جمعة

جلسة صلح بين طبيبة
جلسة صلح بين طبيبة الشيخ زايد واسرة زوجها،فيتو

في تطور مفاجئ، نجح فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إجراء صلح عرفي بين الدكتورة إنجي الغمراوي، المعروفة إعلاميًا بـ"طبيبة الشيخ زايد"، وأسرة زوجها الراحل، لإنهاء جميع الخلافات القضائية والعائلية بين الطرفين. 

وجاءت المصالحة بعد أسابيع من الجلسات التي عُقدت في منزل الدكتور علي جمعة، حيث تمت مناقشة جميع النزاعات بين الطرفين، والتي كانت قد تصاعدت في الفترة الماضية بسبب ادعاءات الطبيبة بتعرضها لاعتداءات من أسرة زوجها المتوفى.

ونشرت الدكتورة إنجي الغمراوي منشورًا على حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" قالت فيه:
"الحمد لله وبفضل دعائكم وفضيلة الشيخ علي جمعة، تمت جلسات صلح عرفية في منزله الكريم بيني وبين أسرة زوجي الراحل. تعاتبنا وتفاهمنا وتصالحنا بفضل الله، وتراضينا على ما يضمن لنا جميعًا حياة كريمة، حرصًا على صلة الرحم وحبًا في زوجي خالد – رحمه الله – ورغبة في أن يعيش ابني وسط أسرتي وأسرته بسلام ومحبة."

وأضافت: "أشكر الجميع على الدعم والصلوات، وأعتذر لكل من آذيته بما نشرته سابقًا."

وكانت الدكتورة إنجي الغمراوي قد أثارت جدلًا واسعًا في الفترة الماضية بعد اتهامها أسرة زوجها الراحل بالاعتداء عليها، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قضائية بين الطرفين. لكن بفضل جهود الوساطة، تم تجاوز الأزمة وطي صفحة الخلاف.

القبض على عصابة خطف حقائب السيدات في الهرم

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطبيبة الشيخ زايد الدكتورعلي جمعة بالأزهر الشريف

الأكثر قراءة

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

لحظة خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى (فيديو)

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

منوعات

المزيد

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن محور موراج أحدث خطط إسرائيل في غزة (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية