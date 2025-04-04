الجمعة 04 أبريل 2025
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خارج الحدود

باكستان تبدأ حملة لترحيل مليون لاجئ أفغاني من أراضيها

افغانستان، فيتو
افغانستان، فيتو

قال مسؤولون إن السلطات الباكستانية بدأت حملة لإعادة نحو مليون لاجئ أفغاني قسرا إلى أوطانهم

وذكر المسؤولون أن السلطات تجاهلت دعوات جماعات حقوقية عالمية لاستثناء الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد من قبل نظام طالبان.

وقال ذو الكفل حسين المسؤول بوزارة الداخلية الباكستانية إن "الشرطة تعتقل الأفغان في معسكرات احتجاز قبل نقلهم إلى الحدود"، حيث تنتهي المهلة النهائية للعودة الطوعية إلى وطنهم هذا الأسبوع.

وأكد محمد نعيم المتحدث باسم الشرطة أن معظم الاعتقالات تمت في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد ولكن تم نقل بعض العائلات من العاصمة إسلام أباد ومدينة روالبندي المجاورة إلى المخيمات.

وبحسب البيانات الرسمية بدأت باكستان عملية الإعادة القسرية للأفغان غير الشرعيين إلى وطنهم في نوفمبر 2023، حيث تم ترحيل نحو 900 ألف شخص منذ ذلك الحين.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها سترحل أكثر من 800 ألف أفغاني مسجلين في باكستان كلاجئين بموجب اتفاق ثنائي بين البلدين.

وتعتزم السلطات ترحيل نحو مليون أفغاني مسجلين لدى المفوضية في المرحلتين الثانية والثالثة من عمليات إعادتهم لوطنهم.

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