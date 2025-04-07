بعد وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية، هل الحزن يسبب التوقف المفاجئ لعضلة القلب؟

توفي أسامة بسيونى مدير إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، عقب انتهاء زيارة محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، فى جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من المدارس بالمحافظة.

وقال البعض: إن الجولة شهدت تعنيف وزير التربية والتعليم لمدير إدارة الباجور التعليمية، فيما نفت مصادر بوزارة التربية والتعليم تعنيف الوزير لمدير الإدارة وأكدت أن عبد اللطيف أشاد بأداء أسامة بسيوني.

إعياء مفاجئ ثم وفاة نتيجة توقف عضلة القلب

وكان مدير إدارة الباجور التعليمية شعر بإعياء شديد وتم نقله لمستشفى الباجور التخصصي، وتوفي نتيجة التوقف المفاجئ في القلب.

وحذر أطباء القلب من الإصابة بمتلازمة القلب المكسور حيث تسبب أزمة قلبية.

ويُعد الشعور بألم القلب عند الشعور بالحزن ظاهرة شائعة وغالبًا ما يُوصف ألم الصدر أثناء الضيق بأنه ألم خفيف، أو ضيق، أو ألم حاد يبدو أنه ينبع مباشرة من القلب.

ويقدم موقع "فيتو" أسباب الإصابة بأمراض القلب عند الحزن، وما هي العلاقة بين الألم العاطفي والجسدي.

العلاقة بين الألم العاطفي والأعراض الجسدية

بحسب جمعية القلب الأمريكية فإن الشعور بألم الصدر أثناء الحزن ليس مجرد تعبير مجازي؛ بل هو تجربة جسدية حقيقية تتأثر بهرمونات التوتر والجهاز العصبي ونشاط الدماغ.

1. دور هرمونات التوتر والجهاز العصبي:

يحفز التوتر العاطفي إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين وتهيئ هذه الهرمونات الجسم لاستجابة "القتال أو الهروب"، والتي تشمل زيادة معدل ضربات القلب، وتشنج العضلات، وتغيرات في تدفق الدم.

ويمكن أن تظهر هذه الأعراض الجسدية على شكل ألم في الصدر، خاصة أثناء الحزن الشديد أو الأحداث العاطفية.

يمكن أن تتفاقم الأحاسيس الناتجة عن التوتر، مثل ألم الصدر، بسبب الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في الوظائف اللاإرادية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وعند الشعور بالحزن أو الألم عاطفي، قد يُفرط جهازك العصبي في التحفيز، مما يؤدي إلى أعراض مثل آلام الصدر، وتيبس الرقبة، وضيق التنفس.

الأزمات القلبية



2. فهم متلازمة القلب المنكسر:

تعد متلازمة القلب المنكسر، والمعروفة أيضًا باسم اعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد، من أكثر مظاهر الألم العاطفي التي تؤدي إلى أعراض جسدية وتحدث هذه الحالة عندما يؤدي الضغط النفسي الشديد، مثل الحزن أو حادث صادم، إلى ضعف عضلة القلب. ينقبض القلب بشكل غير طبيعي، محاكيًا أعراض النوبة القلبية، بما في ذلك ألم الصدر غير المبرر، وضيق التنفس، وحتى تغيرات في عضلة القلب نفسها.

تُبرز متلازمة القلب المنكسر مدى الترابط الوثيق بين الألم العاطفي والجسدي ورغم أن هذه الحالة غالبًا ما تكون مؤقتة، إلا أنها قد تُهدد الحياة وتتطلب عناية طبية وتعتبر تذكير صارخ بالتأثير القوي للضغط النفسي على صحة القلب.

يلعب العصب المبهم، الذي يمتد من جذع الدماغ إلى البطن، دورًا أيضًا في الأعراض الجسدية للحزن ويساعد هذا العصب على تنظيم معدل ضربات القلب، والهضم، ووظائف الجسم الأخرى.

وخلال فترات الحزن الشديد أو التوتر العاطفي، يمكن أن يُسهم العصب المبهم في الشعور بالغثيان، واضطراب حركة المعدة، وألم الصدر.

كيف يمكن أن يؤدي التوتر العاطفي إلى أعراض تُشبه أعراض النوبات القلبية؟

قد تبدو فكرة أن التوتر النفسي يمكن أن يُسبب أعراضًا تُشبه أعراض النوبات القلبية مُستغربة.

ويحدث اعتلال عضلة القلب الناتج عن التوتر، عندما يُؤدي التوتر النفسي إلى ضعف مؤقت في عضلة القلب وتحاكي أعراضه أعراض النوبة القلبية، بما في ذلك ألم الصدر وضيق التنفس وتغيرات ضغط الدم.

يُعدّ اعتلال عضلة القلب الناتج عن الحزن مثالًا واضحًا على كيفية تأثير الحزن النفسي على مرض جسدي وتحدث هذه الحالة نتيجةً لزيادة هرمونات التوتر، والتي قد تُؤدي إلى تغيرات مؤقتة في عضلة القلب وتدفق الدم.

تُؤدي هذه التغيرات إلى أعراض تُشبه إلى حد كبير أعراض النوبة القلبية، ولكن دون انسداد الشرايين التاجية الذي يُميز عادةً النوبات القلبية.

تشمل المسارات البيولوجية الكامنة وراء هذه الحالة إطلاق الأدرينالين وهرمونات التوتر الأخرى، والتي قد تُسبب انقباض الشرايين الصغيرة في القلب وبمكن أن يُقلل هذا الانقباض من تدفق الدم إلى عضلة القلب، مما يؤدي إلى ألم في الصدر وأعراض أخرى. في الحالات الشديدة

2. عوامل الخطر لتوقف عضلة القلب

قد يكون بعض الأفراد أكثر عرضة للإصابة باعتلال عضلة القلب الناتج عن الإجهاد. تشمل عوامل الخطر النساء، أو انقطاع الطمث، أو وجود تاريخ من اضطرابات الصحة النفسية مثل القلق أو الاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعرض لموقف مرهق للغاية، مثل وفاة شخص عزيز، أو الخضوع لجراحة كبرى، أو التعرض لصدمة عاطفية، أو موقف محزن يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بهذه الحالة.

الأزمة القلبية



تأثير ردود الفعل العاطفية على الجهاز العصبي

يمكن أن يكون لردود الفعل العاطفية، وخاصةً تلك التي تنطوي على حزن شديد أو أسى، تأثير كبير على الجهاز العصبي.

و يتأثر الجهاز العصبي اللاإرادي، الذي يتحكم في الوظائف اللاإرادية مثل معدل ضربات القلب والهضم، بشكل خاص بالتوتر العاطفي.

عندما تشعر بالحزن، قد يُفرط نشاط جهازك العصبي الودي، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وتوتر العضلات، وأعراض جسدية أخرى.

هذه الأحاسيس الناتجة عن التوتر جزء من استجابة الجسم الطبيعية للألم العاطفي، ولكنها قد تُصبح مُشكلة إذا استمرت مع مرور الوقت.

ويُمكن أن يؤدي التنشيط المُزمن لاستجابة التوتر إلى مجموعة من المشاكل الصحية الجسدية، بما في ذلك أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الجهاز الهضمي.

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