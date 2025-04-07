قال الدكتور أيمن فريد رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، إن شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الجانبين المصرى والفرنسي وبعثات مختلفة منذ أيام رفاعة الطهطاوي فى ظل تنوع الجامعات المصرية ما بين الحكومية والاهلية والدولية وأفرع الجامعات الاجنبية بمصر.

التعليم العالي: توقيع شراكات مع الجامعات الفرنسية لدعم الاقتصاد المعرفي



وأضاف الدكتور أيمن فريد فى كلمته بالمؤتمر الفرنسى المصرى على هامش زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للقاهرة، أن من ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقها الدكتور أيمن عاشور الاتصال حلقة الوصل بين التعليم العالى المصري وتدشين التحالفات الدولية.

وتابع الدكتور أيمن فريد، أنه تم بحث سبل تطوير نموذج التطوير بين الجامعات المصرية والفرنسية واثمرت الزيارة عن توقيع الشراكات الدولية بين الجانبين التى ستوقع اليوم هى احد الثمار وليس الوحيدة، وتعد هذه الشراكات جزء من انشاء تحالفات دولية تسعى للتنمية الشاملة وتعزز مفهوم التنمية الشاملة من خلال البحث والابتكار والاعتماد على اقتصاد المعرفة.



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