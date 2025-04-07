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أخبار مصر

الأعلى للجامعات: توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الفرنسية

الدكتور مصطفى رفعت
الدكتور مصطفى رفعت الامين العام المجلس الأعلى للجامعات
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أكد الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام المجلس الأعلى للجامعات، أن الملتقى الفرنسى المصرى للتعاون العلمي والجامعي، يشكل خطوة حاسمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ونقل الخبرات.

جاء ذلك خلال اللقاء المنعقد على هامش زيارة  الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية. 

 

وأضاف أن الملتقي يستهدف تعميق الراوبط البحثية بين مصر وفرنسا وتوسيع نطاق مجالات التعليم العالي بين مصر وفرنسا.

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف دعم الابتكار وتفعيل التعاون بين الدول الكبري.

وتابع أنه من المقرر توقيع عدد من البرتوكولات بين المجلس الأعلى للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في فرنسا من اجل تعزيز التعاون الاكاديمي ونقل الخبرات. 

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الاعلى للجامعات الرئيس ايمانويل ماكرون المجلس الأعلى للجامعات مؤسسات التعليم العالي مجالات التعليم العالي وزارة التعليم العالى

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