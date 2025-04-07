خط الموت يهدد العالم، خبير يكشف سيناريو انهيار الأسواق العالمية بعد انخفاض مؤشر التعافي

انهيار الأسواق العالمية، كشف الدكتور مخلص الناظر، الاستاذ الجامعي والمستشار المالي في مجال تحليل الاستثمار وتطوير الأعمال، أن خط الموت أصبح يهدد الأسواق العالمية، وأوضح تخوفاته من انهيار مؤشر S&P 500 "ستاندرد آند بورز 500"، والذي يعني تصاعد الأزمة المالية العالمية.

خط الموت الذي يهدد الأسواق العالمية

وقال الدكتور مخلص الناظر عن خط الموت الذي يهدد الأسواق العالمية: "خط الموت يهدد أسواق العالم: هل ينهار S&P 500 بنسبة 72%؟ في 12 نوفمبر 2023، بلغ مؤشر S&P 500 ذروته عند 6150 نقطة، مدفوعًا بحماس المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي وتوقعات اقتصادية متفائلة، لكن هذا الرقم ليس مجرد قمة عابرة؛ إنه يتطابق مع ما يُعرف بـ"خط الموت".

إنهيار الأسواق العالمية خطر يهدد العالم، فيتو



وعن تخوفاته من الوصول لخط الموت، قال الدكتور مخلص الناظر: إنه "مستوى مقاومة تاريخي نادر الظهور، لُمس مرتين فقط خلال القرن الماضي: في 1929 و2000. وفي كلتا الحالتين، كانت النتائج كارثية. فهل نحن على أعتاب انهيار جديد؟"

تاريخ خط الموت وانهيار الأسواق العالمية

أما تاريخ خط الموت فحدده الدكتور مخلص الناظر قائلًا: "تاريخ "خط الموت": نمط متكرر أم صدفة؟ يُعتبر "خط الموت" حاجزًا تقنيًا يمتد لأكثر من 100 عام، يظهر عندما تصل الأسواق إلى ذروة المضاربات؛ في 1929، وصلت الأسواق إلى هذا المستوى قبل انهيار الفقاعة المالية الكبرى بنسبة 86%، حيث استغرق التعافي 25 عامًا كاملة."

تاريخ مؤشر خط الموت وانهيار السواق العالمية، فيتو

وتابع مخلص الناظر تتبعه لـ "خط الموت"، فقال: "ثم في عام 2000، مع فقاعة "الدوت كوم"، انخفض المؤشر بنسبة 57%، واستمر التعافي 13 عامًا، والآن، وبعد تسجيل 6150 نقطة، انخفض المؤشر بالفعل بنسبة 10% إلى 5450 نقطة بحلول أوائل 2025. هل هذا مجرد تصحيح طبيعي، أم بداية سقوط أعمق؟".

وعن سيناريو الانهيار المحتمل، وبحسب توقعات الدكتور مخلص الناظر، قال: "سيناريو الانهيار المحتمل إذا تكرر النمط التاريخي، فإن متوسط الانخفاضات السابقة (72%) قد يدفع المؤشر من 6150 نقطة إلى حوالي 1720 نقطة فقط، وهذا يعني أن استثمارًا بقيمة 10,000 دولارًا قد يتقلص إلى 2,800 دولارًا تقريبًا."

وأكد الدكتور مخلص الناظر أن "الأسوأ من ذلك، إذا استغرق التعافي متوسط الفترتين السابقتين (19 عامًا)، فقد لا يعود المؤشر إلى مستوياته القصوى قبل 2043. مع الأخذ في الاعتبار التضخم، فإن القيمة الحقيقية للاستثمارات ستكون أقل بكثير مما يتخيله الكثيرون."

تروج المؤسسات المالية الكبرى لـ "الهبوط الناعم"

وعن العوامل المحركة لـ "خط الموت" الآن، قال مخلص الناظر: "التفاؤل المبالغ فيه: تروج المؤسسات المالية الكبرى لسرديات مثل "الهبوط الناعم"، خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وتخفيضات ضريبية مرتبطة بسياسات ترامب، إلى جانب الضجيج المحيط بالذكاء الاصطناعي."

الخوف يسيطر على الأسواق والعالم يترقب، فيتو

وتابع مخلص الناظر تحليله للعوامل المحركة لخط الموت، فقال: "تحركات خفية: كبار المستثمرين، مثل وارن بافيت الذي يحتفظ باحتياطيات نقدية قياسية في Berkshire Hathaway، يبدون حذرًا بشكل غير معهود، مما يشير إلى استعدادهم لسوق هابطة."

وأوضح الدكتور مخلص الناظر أن "التعرفات الجمركية: يُنسب الانخفاض الأخير بنسبة 10% جزئيًا إلى سياسات ترامب التجارية، لكن المؤشر كان قد لامس "خط الموت" قبل تطبيق هذه السياسات، مما يعني أن السوق كان مبالغًا في تقييمه منذ البداية."

وتساءل مخلص الناظر "هل التاريخ قابل للتحدي؟"، قائلًا: "البعض يجادل بأن الوضع الحالي مختلف بفضل أدوات مثل التيسير الكمي (QE)، التدخلات المرنة للاحتياطي الفيدرالي، والتطورات التكنولوجية. لكن السؤال الأكبر يبقى: هل يمكن لهذه العوامل أن تقاوم خط مقاومة صمد لقرن كامل؟ أم أن السوق يتجه نحو انهيار لا مفر منه يمحو عقودًا من المكاسب؟"



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